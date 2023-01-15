Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sille Mahallesine kazandırılacak ilkokulun yapımı hızla sürüyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sille Mahallesine kazandırılacak ilkokulun yapımı hızla sürüyor.

Eğitim hayatına sağladığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Selçuklu Belediyesi, ilçenin eğitimine sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor. Bu çerçevede Sille’de işlevini tamamlayan eski Sille İlkokulunun yerine modern bir ilkokul binası kazandırılıyor. Yapımı devam eden ve içerisinde 4 derslik, 1 ana sınıfı, 2 atölye, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak okul Sille Mahallesinin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak. 28 milyon TL’ye mal olacak okulun yüzde 47’si tamamlandı.

"Sille’de yaptığımız güzel işlere bir yenisini daha ekliyoruz”

5 bin yıllık tarihi ile Sille’nin Selçuklu Belediyesinin en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Başta restorasyonlar, cephe iyileştirmeleri ve sokak sağlıklaştırmaları ile önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğimiz Sille Mahallemizde güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul binasını yıkarak o alanı bir meydana dönüştürüyoruz. Yeni ilkokul inşaatını da tarihi Çay Camisi’nin yanında bulunan alanda gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Şuan yüzde 47 gerçekleşme oranına ulaşan projemizde imalat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sille İlkokulu mimari tasarımı ve modern görünümü ile mahallemize değer katarken eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. İnşallah en kısa sürede tamamlamayı planladığımız okulumuzun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.