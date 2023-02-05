Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu 4. Plant Ödülleri’nde Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkı’yla ödül aldı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu 4. Plant Ödülleri’nde Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkı’yla ödül aldı.

Selçuklu Belediyesi ilçeye kazandırdığı örnek yatırımların meyvelerini farklı platformlarda almaya devam ediyor. Belediye bu çerçevede Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödüllerinden olan 4. Plant Ödülleri’nde Kamu Tarafından Uygulanan Proje Ödülleri Kategorisinde Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkı ile ödül aldı. Sapanca’da bir otelde gerçekleştirilen programda Selçuklu Belediyesi’ni Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İnançlı temsil etti. ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir’in sunumunu yaptığı programda 28 kategoride 98 ödül sahiplerine takdim edildi.

“Daha yeşil ve daha konforlu bir Selçuklu için çalışıyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemiz için birçok alanda hizmet üretiyoruz ancak yeşil doku hassasiyetimizi her zaman ön planda tutuyoruz. Bu çerçevede ilçemizin her noktasında yeşil dokuyu artırmaya gayret ediyoruz. Bisiklet ve Kaykay parklarımız da bu çalışmalarımızın bir meyvesi. Çalışmalarımızın farklı platformlarda da adından söz ettirmesi bizi memnun ediyor. Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en önemli ödüllerinden olan 4. Plant Ödülleri’nde ’Kamu Tarafından Uygulanan Proje Ödülleri’ Kategorisinde Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkımız ödül aldı. Daha yeşil bir Selçuklu için yaptığımız işlerin ödül alması hem bizi daha iyilerini ortaya koymak için heyecanlandırıyor hem de ilçemize yeşil doku olarak dönüyor. İlkini Sancak Mahallemize kazandırdığımız Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı’nın ardından Selçuk Mahallemize de oyun alanlarını genişleterek kazandırdığımız Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkımız özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgi odağı konumunda. İlçemizin yeşil dokusunu, yaşam kalitesini daha da iyiye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben çalışmalarımızda emeği geçen arkadaşlarımıza, parkı kullanarak memnuniyetlerini ifade eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte Selçuklu’yu daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

4. Plant Ödülleri’nde “Kamu Tarafından Uygulanan Proje Ödülleri” Kategorisinde ödül alan Selçuk Mahallesi Bisiklet ve Kaykay Parkı 5 bin 283 metrekare alanda 2 masa tenisi, 2 satranç, 1 bocce, çizgi oyun grupları alanı, 3 trambolin, 375 metre koşu yolu, 30 metrekare çıplak ayakla yürüyüş alanı ve parkurları izlemek için seyir tepesi ile mahalle sakinlerine hizmet veriyor. Parktaki toplam yeşil alan ise 2 bin 180 metrekare.