Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi okul kütüphaneleri eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler kütüphanelerin ferah ortamında hem ders çalışıyor hem de kitaplardan faydalanıyor.

Türkiye’de kütüphanecilik faaliyetleriyle adından söz ettiren Selçuklu Belediyesi okul kütüphaneleri ile her eğitim düzeyinden öğrencinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü çatısı altında ilçede 29 ilkokul, 39 ortaokul, 32 lise olmak üzere 100 adet okul kütüphanesi, 1 şehir kütüphanesi ve 8 halk kütüphanesi olmak üzere toplam 109 kütüphane bulunuyor. Eğitim çağındaki çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın yanı sıra onlara ders çalışma ve araştırma yapmak için önemli imkanlar sağlayan ve büyük bir okur kitlesine sahip olan Selçuklu Belediyesi okul kütüphanelerinden her gün yüzlerce öğrenci faydalanıyor. Eğitimin en büyük destekçisi olan Selçuklu Belediyesi de çocukların kütüphaneye olan ilgilerini arttırmak için yıl içerisinde en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller veriyor. Selçuklu’da okul kütüphaneleri 2024 yılında 122 bin 946 üye ve 563 bin 915 kitap sayısına ulaştı. Bu sayıya farklı mahallelerde bulunan halk kütüphaneleri ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de eklendiğinde toplamda 109 kütüphanede 211 bin 319 üye ve 701 bin 800 kitap sayısı ile rekor bir seviyede okurlara hizmet sunuyor.

Selçuklu Belediyesi’nin kütüphane hizmetlerinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrencilerde Selçuklu Belediyesine ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya sunulan hizmet nedeni ile teşekkür etti.

“Selçuklu’da kütüphanelerimizden istifade eden güzel bir okur kitlesi var”

Kitapların hayat boyu öğrenme anlamında insanların en iyi arkadaşı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak başta çocuklarımızın yanı sıra her yaştan hemşehrilerimizin kitaba ve bilgiye ulaşması için kütüphanecilik faaliyetlerimizi büyük bir özveri ile sürdürüyoruz. İlçemizde yer alan tüm kütüphanelerimizden istifade eden bir güzel okur kitlesi var. Bu çerçevede öğrencilerimiz de kütüphanelerimizden dolu dolu istifade ediyor. Ülkemizde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla tanıştırılması ve onlara bu alışkanlığın kazandırılması gerekiyor. Bizlerde Selçuklu Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kitap dostu olmaları için önemli sorumluluklar taşıyoruz. Selçuklu’da öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin kitaba ulaşması için kütüphanelerimizi yaygınlaştırdık. Bu çerçevede çok güzel bir noktaya geldik. Biliyoruz ki geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si ancak eğitimli, donanımlı ve okuyan bir nesilden geçiyor” dedi.