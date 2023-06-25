Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldı. Bayram süresince acil müdahale ekipleri 24 saat boyunca görev başında olacak.

Selçuklu’nun simge mekanları olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi, Sille Baraj Park ve Seyir Tepesi bayramın 2. gününden itibaren ziyarete açık olacak. Selçuklu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu çerçevesinde başta Çevre Koruma Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimler nöbetçi ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramının sorunsuz geçmesi için bayram süresince görev başında olacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev başında

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarına 120 adet calaskal bırakacak ve bayramın 3. günü öğleden sonra calaskallar toplanacak. Arefe gecesi 35 çöp aracı, 14 yol süpürme aracı, 12 kepçe, 17 kamyon ve 300 personel ile Selçuklu bölgesinin genel temizliği yapılacak. Ayrıca cami çevrelerinin parfümlemesi yapılacak. Bayramın 1,2,3 ve 4. günlerinde de kurban satış yeri kesim alanları ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemleri 16 kepçe, 2 greyder, 20 kamyon, 18 arazöz, 3 traktör, 2 vidanjör, 15 süpürge aracı olmak üzere toplamda bayram boyunca günlük 600 personelle 24 saat 3 vardiya şeklinde 4 gün boyunca toplamda 2 bin 400 personelle hizmet verilecek. Kurban satış yeri ve kesim yapılan semt pazarlarının temizlik ve dezenfekte işlemi bittikten sonra parfümleme yapılacak.

Zabıta Müdürlüğü bayram mesaisinde

Bayram öncesinde Zabıta Ekipleri ilçede bulunan market, pastane ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Satış Noktalarında hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmelerin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri çerçevesinde vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi.

Acil müdahale ekipleri hazır

Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Ekipler, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde yer alan Selçuklu Çiçek Bahçesi arefe günü ve bayramın 1. günü kapalı, bayramın 2. gününden itibaren açık olacak. Sille’de bulunan Zaman Müzesi, Sille Aya Elenia Kilisesi, Sille Müzesi ise bayramın 2. gününden itibaren 13:00-18:00 saatleri arasında açık olacak.

Sille Baraj Parkı ve Seyir Tepesi Bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek

Sille Baraj Parkı da bayram tatilinde doğayla iç içe olmak isteyenler için bayramın 2. Gününden itibaren hizmet verecek. Ayrıca ziyaretçilerine temiz havada eşsiz Konya manzarası sunan Selçuklu Seyir Tepesi de bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşların ziyaretine açık olacak. Bayram süresince, vatandaşlar Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekler.