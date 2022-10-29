Kızılay Haftası’nın anlamlı faaliyetlerinden bir tanesi olan “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliği Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi ve Türk Kızılay’ı iş birliğinde başladı.

Kızılay Haftası’nın anlamlı faaliyetlerinden bir tanesi olan “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliği Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi ve Türk Kızılay’ı iş birliğinde başladı.

Selçuklu Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen “Kanımızda Vefa Var” etkinliğinde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Kızılay’ımızla birlikte çok önemli etkinliklere, çok önemli organizasyonlara imza atıyoruz. Kanımızda Vefa Var programı da yine aynı şekilde Kızılay’ımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz önemli organizasyonlardan biri. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 1453 hedefi koymuştuk ama 3 binin üzerinde kan bağışı burada gerçekleşmişti. İnşallah bu yıl hedefimizi daha da büyütüyoruz 5 bin ünite rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın çok büyük bir teveccühü olmuştu. Bu sene Covid sürecinin de hafiflemesiyle birlikte çok daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Tabii burada sadece kan bağışı yapılmayacak. Burada önemli bir sergimiz var hem Kızılay’ımızın tarihi sürecini anlatan hem kurtuluş mücadelemizi, kurtuluş mücadelemizin süreçlerini anlatan bir fotoğraf sergimiz olacak. Burada yine özel tiyatral gösterilerimiz olacak. Gelen vatandaşlarımız kan bağışlarını yaparken sergimizi ziyaret etme, gezme imkanına ve tiyatral gösteriyi de izleme imkanına sahip olacaklar. Yine okullardan öğrencilerimiz gruplar halinde buraya gelerek hem Kızılay’ımızı tanımış olacaklar, hem de kurtuluş mücadelemizin safhalarını, bu resim sergisinde görmüş olacaklar. Ben, Kızılay yetkililerimiz başta olmak üzere bu sergi ve kan bağışı etkinliğinin organizasyonunda hazırlanmasında emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Konya İ Başkanı Hasan Angı da bu etkinliğin önemli bir misyona hizmet ettiğine vurgu yaparak, “Organizasyonda emeği geçen, burada hafta boyunca faaliyetler düzenleyecek bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da “İnşallah bu faaliyetler milletimizin sulhuna, selametine, sıhhatine vesile olur temennimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Açılış sonrasında milli mücadele dönemini anlatan ve Selçuklu Belediyesi’nin Çanakkale’de hizmete sunduğu sıhhiye müzesine ait fotoğraf sergisini gezen protokol Hilal-i Ahmer’in kurulduğu anı anlatan tiyatro gösterisini izledi. Program, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’ya katılım belgesi ve Türkiye forması takdimiyle son buldu.

Etkinliğinin açılış törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Türk Kızılay Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özkan, Türk Kızılay Konya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Kaya levent, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu ve Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

29 Ekim’de başlayan etkinlik 4 Kasım’a kadar sabah saat 10.00’dan akşam 18.00’e kadar devam edecek. Bir hafta boyunca sürecek etkinlikte kan bağışında bulunan gönüllülere üzerinde Selçuklu motiflerinin yer aldığı Türkiye forması öğrencilere kalemlik ve puzzle gibi hediyeler takdim ediliyor.