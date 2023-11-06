Konya’nın merkez Selçuklu Belediyesi tarafından Parsana Mahallesine kazandırılacak olan Güzel Sanatlar Lisesi’nin yapımı sürüyor.

Eğitim alanında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Parsana Mahallesi’ne Türkiye’nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandırmak için çalışmalarına başladı. İhalesi kısa süre önce yapılan lise inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. 10 bin 855 metrekare inşaat alanına sahip olacak olan okul buradan eğitim alacak öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte olacak. Bodrum, zemin ve bir kattan oluşan okulda 16 adet kültür dersliği, 2 adet labaratuvar,11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı yer alacak. Okulun 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

“Güzel Sanatlar Lisemiz Türkiye’ye örnek olacak “

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yeni yatırımlarla destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugüne kadar çok sayıda okul kazandırdığımız ilçemize şimdi de Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir eser daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce müjdesini verdiğim Güzel Sanatlar Lisemizin yapımına başladık. Sadece Konya’mızda değil Türkiye’de örnek gösterilecek okulumuz modern mimarisi ile de bölgesine değer katacak ve içerisinde çok sayıda atölye ve derslik yer alacak. Okulumuzda imalat çalışmalarına planlamalar doğrultusunda aralıksız devam ediyoruz. Eğitim hayatına kazandıracağımız okulumuzun Konya’mıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buradan çok sayıda yetenekli gencimiz eğitim alacak ve ülkemizin önde gelen sanatçılarını buralardan yetiştireceğiz” dedi.