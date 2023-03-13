Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, tüm Türkiye’yi derinden sarsan ve 11 ili etkileyen depremin psikolojik yaralarını sarmak için çalışmalara devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Konya’da misafir edilen depremzede aileler için seferber oluyor. Depremin psikolojik yaralarının da sarılması adına çalışma yürüten belediye, misafir aileleri Sille’de ve Sanat Tasarım Atölyesinde ağırladı. Düzenlenen etkinliklere katılan aileler ve çocukları seramik, resim ve ahşap atölyelerinde kaliteli vakit geçirdi. Etkinliklerin devamında Sille’ye gelen misafir aileler Aya Eleni ve Sille Müzesini ziyaret etti. Sille’nin tarihi dokusunda rehber eşliğinde bilgilendirilen misafirler yaşadıkları sıkıntılardan bir nebze olsun uzaklaşmış oldu.

“Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz”

Depremin oluşturduğu tüm etkileri azaltmak ve ortadan kaldırmak adına devletin tüm organlarının seferber olduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesinin de bu konuda taşın altına elini koyduğunu belirtti. Başkan Pekyatırmacı, “Son zamanların en büyük felaketini yaşadık ve ilk şoku atlattıktan sonra tüm kurum ve kuruluşlarımız acaba oradaki vatandaşlarımız için ‘ne yapabiliriz’ kaygısıyla var gücüyle çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Bununla birlikte millet olarak büyük bir beraberlik örneği sergiledik. Adım adım depremin yaralarını sarmaya da bu birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz. Konya’da misafir ettiğimiz afetzede ailelerimiz ve çocuklarımızın morallerini yüksek tutmak da çok önemli ve Selçuklu Belediyesi olarak bunun gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevesinde hafta sonu onları Sille’de ve Sanat Tasarım Atölyesinde ağırladık. Bu davetimize katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra aramızdaki bağ daha da sağlamlaşarak devam edecek” şeklinde konuştu.