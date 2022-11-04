Selçuklu başkenti Konya’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Selçuklu sultanlarının medfun bulunduğu Alaaddin Camii Sultanlar Türbesi’nde her cuma namazı sonrasında saygı nöbeti gerçekleştiriliyor.

Selçuklu başkenti Konya’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Selçuklu sultanlarının medfun bulunduğu Alaaddin Camii Sultanlar Türbesi’nde her cuma namazı sonrasında saygı nöbeti gerçekleştiriliyor.

Alaaddin Camii’nde Selçuklu sultanlarının türbesinin bulunduğu bölümde her hafta cuma namazı sonrası daha öncesinde Konya Büyükşehir tarafından tutulan saygı nöbeti, 3 haftadır Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri tarafından tutuluyor. Her hafta cuma namazından sonra nöbet değişiminde bulunan askerleri vatandaşlar yoğun ilgi ile izliyor. Nöbet değişimi sonrası dualar ediliyor.

Nöbet değişiminin çok güzel olduğunu ve ilk defa izlediğini belirten Yusuf Elma, “Hakikiden etkilendim. İlgi ve alakanın daha çok olması gerekiyor aslında ama demek ki bilinmiyor mu, herkesin haberi mi yok bilmiyorum. Şu anda ben gerçekten etkilendim. Böyle bir şey olup da gelmemek imkansız aslında. İnşallah herkes burayı görür” dedi.

Cuma namazı için geldiğini söyleyen Fatih Selçuk ise, “Cuma namazından sonra devir teslim töreni vardı, onu izledik. Gayet güzel, mutlu olduk. Milli duygularımızın bu şekilde ön plana çıkarılmasından da gayet memnun oldum” şeklinde konuştu.

Her cuma Alaaddin Camii’ne geldiğini belirten Merve Altun, “Cumaları çok güzel oluyor. Önceden burada cumaları çok insan gelmiyordu. Bu şekilde yapılması insanları etkiliyor. Katılım çok fazla oluyor” ifadelerini kullandı.

Fırsat buldukça cuma günleri Alaaddin Camii’ne gittiğini belirten Mehdi Bakır, “Sultan Alaaddin Camii’nde cuma namazlarını eda etmeye geliyorum. Çok feyzi olan bir cami olmakla beraber ecdadımız, şanlı ecdad burada. Cuma namazını müteakip burada sancak teslim duası yapılıyor ve ecdadımıza, tüm şehit ve gazilerimize dualar ediyoruz. Kur’an tilaveti yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar ben de iştirak etmek, ecdadımı ziyaret etmek için buraya geliyorum. Gurur duydum. Gurur duymak ne demek? Kalbim çırpıyor, yüreğim titriyor. Kendimi de şanslı hissediyorum. Konya’da, merkezde, bu ulu sultanlarımızın bulunduğu Selçuklu payitahtında yaşamaktan gurur duyuyorum” dedi.