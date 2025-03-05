Selçuk Belediyesi, uluslararası turizm sahnesinde önemli bir başarıya imza attı. 4-6 Mart tarihleri arasında ITB Berlin Turizm Fuarı’nda düzenlenen Green Destination ITB Ödül Töreni’nde Selçuk adına ödül alan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Green Destination yönetimi tarafından doğa ve mirasın korunması, atık yönetimi, enerji ve iklim gibi tüm sürdürülebilir destinasyonun özelliklerini taşıdığımıza ilişkin aldığımız bu sertifika bizim için gurur verici" dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde kentteki turizm paydaşlarının koordinasyonuyla başlatılan "Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası" çalışmaları meyvesini verdi. Selçuk, Green Destinations tarafından verilen sürdürülebilir turizm destinasyonu sertifikasını almaya hak kazandı. 100’den fazla sürdürülebilirlik kriteri ve göstergesini kapsayan kapsamlı bir hazırlık ve raporlama sürecinin ardından, ayrıca bağımsız bir saha denetimi sonucunda Green Destinations tarafından verilen Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e takdim edildi.

Bu sertifika bizim için gurur verici

Selçuk’un sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olarak tanınırlığını artıran Green Destinations ödülü ile ilgili bilgi veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Öncelikle buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğündeki kıymetli bürokratlara destekleri için Selçuk halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın en kıymetli Turizm Fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda Green Destination yönetimi tarafından doğa ve mirasın korunması, atık yönetimi, enerji ve iklim gibi tüm sürdürülebilir destinasyonun özelliklerini taşıdığımıza ilişkin aldığımız bu sertifika bizim için gurur verici" dedi.

Türkiye’ye katkı koyacak bir adım

Ödülün Selçuk’un yanı sıra ülke turizmi açısından da önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi: "Türkiye’de bu konuda bu yıl Gümüş Sertifika ile ödüllendirilen iki kentten biri olmak ve bu iki kentinde güzel İzmir’imizden belirlenmiş olması da bizleri ayrıca mutlu etti. Geleceğe bırakacağımız güzel bir destinasyon ağı içinde olmak; yerel kalkınmanın büyümesi ve kentimize gelecek ziyaretçilerin sayısında ve niteliğinde zamanla gözle görülecek farklılaşma sadece Selçuk’a değil tüm İzmir’imize ve de ülkemize katkı koyacaktır. Aynı bakış açısı ve değişen çağa ayak uydurma konusunda kararlılıklarından asla vazgeçmeyen çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum"

Selçuk’un sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olma yolunda daha büyük adımlar atmasını hedeflediklerini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Efes Tarlası Yaşam Köyünden, çevresel ambalaj atığının toplanması ve tekrardan geri dönüştürülmesi, kadim topraklarımızın tanıtılmasına ve korunmasına ilişkin çalışmalarımız ile turizmin gelişimini en yakından takip ederek; önümüzdeki dönemlerde bu ödülün bir üstünü alabilmek ve hikayemizi tüm dünyaya aktarmak için sabırsızlandığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

Green Destination nedir?

Green Destinations Gümüş Ödülü, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak, tamamen kanıta dayalı ve bağımsız olarak doğrulanmış bir sürdürülebilirlik performansı sertifikasına doğru bir adım olması açısından önem taşıyor.