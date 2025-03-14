Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Cübbe Giydirme ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Selçuk Üniversitesinde yetişen her hekim adayının, insan sağlığını her şeyin üstünde tutan, donanımlı ve vicdan sahibi bireyler olarak yetişmesi için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı töreninde sağlık çalışanlarının günün her saatinde en zorlu şartlarda dahi insan sağlığı için mücadele eden, kimi zaman uzun çalışma saatleriyle kimi zaman ise fiziki ve psikolojik yorgunluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının vazgeçilmezliğini bir kez daha ispatladığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, sağlık personelinin zaman zaman şiddete maruz kalmasının herkesi derinden etkilediğini aktardı.

Prof. Dr. Yılmaz, üniversite olarak tıbbın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine göre önemli hamleler gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Tıp Fakültemiz ve hastanemiz, yalnızca akademik başarısıyla değil; aynı zamanda sunduğu ileri teknolojiye dayalı sağlık hizmetleriyle de bölgemizin en önemli sağlık merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yakın zamanda hastanemize kazandırdığımız Robotik Cerrahi Sistemi, cerrahi müdahalelerde hassasiyetin artırılması ve hastalarımızın iyileşme sürecinin hızlandırılması açısından büyük bir yenilik olarak öne çıkmaktadır. Tıp eğitiminin teorik bilgiyle sınırlı kalmadığı, meslek ahlakı ve etik ilkelerle bütünleştiği bir anlayışla hareket ediyoruz. Fakültemizde yetişen her hekim adayının, insan sağlığını her şeyin üstünde tutan, donanımlı ve vicdan sahibi bireyler olarak yetişmesi için büyük bir özveriyle çalışıyoruz" dedi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Alptekin, Tıp Bayramı’nın bir kutlama günü olmanın ötesinde yükümlülükleri hatırlatan bir gün olduğunu ifade etti. Alptekin; sağlık çalışanları açısından sorumluluk duygusu, empati yapma ve duyarlılık göstermenin önemli unsurlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 2024 yılında bilimsel çalışmalarında ödül ve en yüksek puanları alan öğretim elemanlarına teşekkür belgesi takdim edildi. 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı Gelişim Sınavı birincileri ve dönem birincilerine teşekkür belgesi takdiminin yapıldığı tören, 2024 yılında profesör ve doçent ünvanı alan öğretim üyelerine cübbelerinin giydirilmesiyle sona erdi.

Törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ak, Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ve Genel Sekreter Mustafa Karakışla da katıldı.