Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından özel çocuklar için önemli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte; diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi tedaviler yapıldı.

Engelli Çocuklarda Diş Tedavisi Günü’nün ocak ayı etkinliği, Diş Hekimliği Fakültesi Beyhekim Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Engelli çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve tedavi deneyimlerini iyileştirmek amacıyla Çocuk Diş Hekimliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Büşra Muslu Dinç ve Araştırma Görevlisi Cemil Sayın ile Araştırma Görevlisi Sıla Beren Adıgüzel Erdoğan tarafından engelli çocuk hastaların diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi tedavileri yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Tosun, “Etkinliğin amacı; çoğunluğunu otizmli, down sendromlu, mental retardasyonu, gelişim geriliği, öğrenme güçlüğü ve görme engeli olan çocukların oluşturduğu çeşitli engel gruplarının klinik ortamında, uyutulmadan gerçekleştirilebilecek diş tedavisi hizmetlerine dikkat çekmek. Genel anestezi kullanılmadan gerçekleştirilen bu tedaviler, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini artırmak ve özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla yapıldı” dedi.

Engelli bireylerin diş tedavisi sürecinde karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için multidisipliner yaklaşımın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tosun, “Hastaların rahatlığı ve güvenliği için özel iletişim stratejileri, duyusal uyaranların yönetimi ve tedavi ortamının adaptasyonu gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok engelli hastanın diş tedavileri uygun şartlar sağlandığında klinik ortamında gerçekleştirilebiliyor” diye konuştu.