Selçuk Üniversitesi (SÜ)’nde üniversite eğitimine yeni başlayan öğrenciler için Oryantasyon Programı düzenlendi. 2 gün sürecek etkinliğin ilk gününde halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sahne etkinlikleri gerçekleştirildi.

Keykubad Köşkü önünde düzenlenen programa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Özdemir, dekanlar, yüksekokul ile meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Selçuk Üniversitesinde okumak bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı mezun olduğunuzda net bir şekilde göreceksiniz. Oryantasyon Programı ile Üniversitemizi, şehrimizi, Üniversitemizdeki öğrenci topluluklarını tanıma imkanı bulacaksınız. Faaliyetlerle birlikte kendinizi geliştireceksiniz. Ferah bir ortamda eğitim alabileceğiniz Üniversitemize hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Akademisyenlerimizin ortaya koyduğu başarılar ve uluslararası projeler, sizlerin vizyonunu farklılaştıracak ve Üniversitemizde eğitim alırken sizlere büyük bir katkı sağlayacak. Selçuk Üniversitesi, Anadolu’nun parlayan yıldızı ve Anadolu değerlerine sahip çıkan, Anadolu değerleriyle gençleri yetiştiren bir üniversite” dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitene ilk kayıt yaptıran Kardelen Keseri’ye plaket takdim eden Rektör Prof. Dr. Aksoy, Narko Tır’ını ve stantları gezerek bilgi aldı.