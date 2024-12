Türk tarımına yön veren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yerli tohum üretiminde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Geliştirilen şeker pancarı tohumları Türkiye’nin 20’den fazla ilinde ekildi ve ürünler fabrikalarda işlendi. Tohumların yurt dışı tescili konusunda da önemli mesafe kat edildi.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahim Ada, 20’den fazla tohum çeşidiyle ilgili tescil sürecinin devam ettiğini, üretim izinlerinin alındığını ve ticarileştiğini söyledi. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şeker pancarı, ayçiçeği ve mısır gibi bitkilere yoğunlaştıklarını belirten Prof. Dr. Ada, “En çok dikkat çeken bitki şeker pancarı. Çünkü şeker pancarı tohumculuğunda tamamen dışa bağlıyız. Ülkemizde Almanlar başta olmak üzere Belçikalılar, Fransızlar, Amerikalılar, Danimarkalılar ve İsveçler piyasanın hakimi durumdalar. Bizler onların karşısına rakip olarak çıktık. 150 - 200 yıllık firmalara rakip olmak kolay değil ama biz yaptığımız işin bilincindeyiz, öneminin farkındayız. Geliştirdiğimiz şeker pancarı tohumları şu an çiftçinin tarlasında. 2024 yılında Türkiye genelinde 20’nin üzerinde ilde ekildi ve hasadı yapıldı, fabrikalara teslim edildi. Çok olumlu sonuçlar alındı. Yurt dışı tescili konusunda da önemli bir mesafe kat edildi” dedi.

Üniversitedeki bilgi birikimi ve deneyimin özel sektörle birleşmesiyle sürecin çok daha hızlı ilerleyebildiğini aktaran Prof. Dr. Ada, “Şeker pancarında geçen yıl 5 adet tescil başvurumuz oldu. Bunlar Selçuk ZF, Ada, Pars, Pamir ve Batur isimlerini aldı. Dünyanın her yerinde artık bu isimlerle anılacak. Bunlar dünyanın her yerine ihraç edilebilir konuma geldi. Önümüzdeki dönemde artık şeker pancarında yabancı isimler duymayacağız. Şu an için şeker pancarında dışa bağımlılığımız kalmadı. Bizden ne kadar tohum istenirse üretebilecek kapasiteye geldik” diye konuştu.

12 farklı ayçiçeği tohumu için de tescil başvurusu yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Rahim Ada, “Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz bu tohumları da temin edebilecek. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak amacımız, tohumculuk alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak. Ziraat mühendislerimizin geliştirdiği tohumlar, piyasanın en iyisi olma yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.