Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hücresel İmmünoloji Laboratuvarının açılışı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hücresel İmmünoloji Laboratuvarının açılışı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, törende yaptığı konuşmada Veteriner Fakültesi bünyesine önemli bir laboratuvarı kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Laboratuvarın faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Aksoy, birimin üniversite için hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Aksoy’un konuşmasının ardından Hücresel İmmünoloji Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

Laboratuvara ilişkin açıklamada bulunan Selçuk Üniversitesi Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Erganiş, ülkelerin kalkınmasında üniversitelerde gerçekleştirilen çalışmaların önemli yer tuttuğunu söyledi. Bu bağlamda SÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ve Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ekibi olarak son 30-35 yılda ağırlıklı şekilde hayvan aşıları geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Erganiş, “Aşı çalışmalarının başka bir kolu olan hücresel immünoloji çalışmamız gerekiyordu. Yeni laboratuvarımızda daha temiz ve hassas bir alanda hücre bazlı immün sistemi ölçme çalışmaları yapacağız. Bakteriyolojik çalışmalar, immünolojik çalışmalar yapıyoruz ama hücresel bağışıklığı çalışacağınız alanın daha temiz, daha hassas olması gerekir. Hücre kültürü laboratuvarı ve ameliyathane gibi olması lazım. O nedenle bu laboratuvarımızı yapmaya çalıştık. Aşıların da hücresel bağışıklığını ölçmemiz lazım. Daha iyi şartlarda ölçebilmemiz için detaylı ekipmanların da olması gerekiyor. Covid aşısı çalıştıktan sonra bunun önemini bizzat algıladık. Burada yapamadığımız bazı çalışmaları farklı üniversitelerde gerçekleştirdik. Şimdi yeni TÜBİTAK projelerimiz var. O projelerden araştırmalarımızın hücresel kolunu kendi laboratuvarımızda yapacağımız için ekip olarak çok mutluyuz” diye konuştu.

“Laboratuvarımızın yeni projelere vesile olmasını diliyorum"

Hayvan aşılarında da hücresel bağışıklığın ölçülmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Erganiş, “Covid’de de aşı olduktan bir süre sonra antikor ölçülüyordu. Antikor ölçümünü zaten yapıyoruz. İmmünolojik olarak yıllardır en iyi yaptığımız şeylerden biri. Hücresel kolun önemi birçok araştırmada var ama hastanelerde rutinde ölçülmüyor. Hücresel bağışıklığın önemi konusunda AIDS hastalığını örnek verebiliriz. AIDS hastalığında hücresel bağışıklık çöktüğü zaman kişilerin çok basit enfeksiyonlardan öldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla hücresel immünite bir aşı veya enfeksiyona karşı bağışıklıkta çok önemli. Bu eksiği ya da daha az yapabildiğimiz serolojik olarak hücresel immüniteyi ölçebildiğimiz bağışıklığı burada hücresel düzeyde ölçebileceğiz. Açılışını yaptığımız laboratuvarımızın inşallah birçok yeni yayına ve projeye vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Rektör Aksoy’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.