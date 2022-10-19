Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aidarbek Gyiazov ve beraberindeki öğretim üyeleri, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile toplantıda bir araya geldi.

Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aidarbek Gyiazov ve beraberindeki öğretim üyeleri, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile toplantıda bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı konuşmada Üniversite olarak Türkiye’de araştırma, bilimsel çalışma ve uluslararası proje alanlarında en güçlü üniversiteler arasında yer aldıklarını belirterek Üniversite bünyesinde 5 bine yakını uluslararası olmak üzere 70 bin öğrenciye eğitim verdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Aksoy, Kırgızistan’da yaklaşık 3 yıl yaşadığına işaret ederek ülkenin tarım ve hayvancılık alanında çalışmalara ihtiyacının olduğunu aktardı. Bu anlamda Batken Devlet Üniversitesi ile iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını bildiren Prof. Dr. Aksoy, “Kıymetli Rektörüm o yüzden doğru yere geldi. İş birliği yapılacaksa burası Selçuk Üniversitesi. Türkiye’deki tarım ve hayvancılık alanlarında çalışma yapılacak ender üniversitelerden bir tanesiyiz. Çünkü Konya’mız, tarımla ilgili Türkiye’nin en kıymetli bölgeleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda da Ziraat ve Veteriner Fakültelerimiz tarımda modernizasyonu, dönüşümü, özellikle uluslararası değişimi Konya tarımına aktarması noktasında önemli katkılar sağlamaktadır. Ziraat ve veteriner alanlarında Türkiye’de hep üst sıralarda yer almaktayız. Bölgenin en güçlü Üniversitesiyiz. Tüm bu iş birliğimizi, araştırma tecrübelerimizi Batken Devlet Üniversitesi ile Kırgızistanlı kardeşlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.

Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aidarbek Gyiazov, 500’ü aşkın öğretim elemanıyla 11 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Üniversitelerinin Batken’de bulunan tek üniversite niteliğinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gyiazov, “Batken, aynı Konya gibi tarım şehri. İlimizde tarıma yönelik fakültemiz ve mühendis yetiştiren bir okulumuz bulunmamaktadır. Dolayısıyla Batken Devlet Üniversitesinde Tarım ve Veteriner Fakültesini açmayı planlıyoruz” diyerek, Türkiye’de farklı kurum ziyaretlerinde de bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk eşlik etti. Toplantının ardından Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aidarbek Gyiazov ve beraberindeki öğretim üyeleri, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ile Selçuk Üniversitesi Küçük Hayvan Hastanesi ve Veteriner Fakültesi Üretim Tesislerinde incelemelerde bulundu.