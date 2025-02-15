Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kentte detaylı temizlik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Temizlik görevlileri, bu defa Zafer Mahallesinde eş zamanlı olarak tüm cadde ve sokakları süpürüp temizledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 23 kişilik temizlik ekibi, Selçuk Belediyesi temizlik emekçileri ile birlik ve dayanışmayla Selçuk sokaklarını pırıl pırıl yaptı. Büyük bir özveriyle çalışan temizlik çalışanları, çocukların oyun alanları olan parklardaki çöpleri toplayarak oyun gruplarını basınçlı suyla temizledi. Çöplerin tamamı toplandıktan sonra yol süpürme araçları ile kapsamlı bir temizliğe başlandı. Süpürme işleminden sonra Zafer Mahallesi’nin Cadde ve sokakları basınçlı suyla yıkandı.

Bizi yalnız bırakmıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine kentteki temizlik seferberliğine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı; "İzmir Büyükşehir Belediyesinin Efes Selçuk Belediyemize olan desteği her zaman olduğu gibi yine devam ediyor. Daha önce de yaptığımız toplu temizlik faaliyetimizin bugün üçüncüsünü yapıyoruz. Kendi temizlik ekiplerimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 40 personel ile çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinden 3 vakumlu araç, 2 tane arazöz, 1 tane çöp taksi, bir de Efes Selçuk Belediyesinin çöp araçlarıyla birlikte toplu bir temizlik faaliyetimiz oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmıyorlar, bu konuda destek oluyorlar her zaman oldukları gibi." dedi