İzmir’in Selçuk ilçesinde polis ekiplerince yapılan iki haftalık çalışmalarda, 10 kişi uyuşturucu operasyonları çerçevesinde yakalanırken, çeşitli suçlardan aranması olan ve yakalan 24 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak, kullanmak ve bulundurmak suçuna yönelik başlatılan iki haftalık operasyonlarda; 18 kök Hint keneviri, çeşitli miktarda esrar ve metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 2 şarjör ve 9 mermi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan toplamda 10 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Ayrıca, ekipler tarafından çeşitli suçlardan aranması bulunan 24 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.