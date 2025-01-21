Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’u ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, beraberinde Gelecek Partisi Muğla İl Başkanı Murat Sodrave Demokrat Parti Dalaman İlçe Başkanı Mükerrem Demirkıran ile Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’u makamında ziyaret etti. Selçuk Özdağ kendisinin kaleme aldığı “Son Alperen” adlı kitabı Başkan Durmuş’a takdim etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Sezer Durmuş belediye olarak yaptıkları ve yapacakları projelerden bahsetti. Durmuş; “Güzel Dalaman’ımızı hak ettiği yere gelebilmesi için tüm ekibimizle çalışıyoruz ve yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Durmuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Milletvekili Selçuk Özdağ, misafirperverliği için Başkan Durmuş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.