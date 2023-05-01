Selçuk Üniversitesi (SÜ) Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2023 Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.

Danışmanlığını Teknoloji Fakültesi Öğr. Gör. Enes Yücel’in yaptığı Selçuk Kapsül Hyperloop Takım üyeleri; Cemal Karabulut, Furkan Kayaalp, Ömer Can, Fatih Mete Demir, Mervan Munis, Barış Doğanşah, Abdullah Çelebi, Yasin Çelebi, Furkan Karaüzüm, Umut Ulaş Aydın, İsmail Arda Aytaç, Hakan Uslu, Mete Çiçek ile Yasin Şahin’den oluşuyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı açıklamada, üniversite olarak öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Öğrencilerin yarışmalarda derece almak ve belirli birincilikler elde etmekten ziyade yarışlarda projelerinin desteklendiğini görüyor olmalarının son derece kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi bu farklılığı hissettiriyor. Yeni sınavlarda üniversitemizi tercih edecek olan öğrencilerimizi üniversitemize davet ediyoruz” dedi.

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı Üyesi Barış Doğanşah, Hyperloop projelerinin 5. nesil raylı ulaşım sistemi çalışması olduğunu aktardı. Projenin ray ve hava sürtünmesini önleyerek daha yüksek hızlara ulaşmayı hedefleyen bir proje olduğunu anlatan Doğanşah, “Dünyada bunun birçok örneği var. Çin’in, İngiltere’nin, Elon Musk’ın yaptığı geliştirme projeleri bulunuyor. Burada hedef teorik olarak bin 200 kilometre saat hızlara çıkmak” diye konuştu.

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı Danışmanı Öğr. Gör. Enes Yücel, projenin üzerinde çalışılması gereken konular içerdiğini belirterek özellikle tünelin vakumlanması ve aracın tünel içinde hareket halinde ses hızına yetişmeye çalışırken karşılaştığı dirençleri yenmesi gibi konuların çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Rektör Aksoy, TEKNOFEST takımlarıyla bir araya geldi

Öte yandan, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, TEKNOFEST İstanbul’da mücadelede eden takımlarla bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı açıklamada önemli bir organizasyonda buluştuklarını söyledi.

Gençlerin yarışmalara ilgisinden dolayı oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi olarak Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz. Bu noktada ortaya sunulan vizyonların devam etmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmalara hazırlık sürecinde ilk olarak takımların durumlarını analiz ettiklerini belirten Prof. Dr. Aksoy, “Ciddi anlamda hazırlandığımızı düşünüyorum. 66 takımla katıldık ve takım katılım sayısı itibarıyla ender üniversitelerden birisiyiz. TEKNOFEST’in ilk gününden itibaren paydaş üniversiteler arasında yer alıyoruz. Yarışmaya destek veren, detaylı şekilde katılım sağlayan bir üniversiteyiz” diye konuştu.

Yarışmalarda derece almak ve belirli birincilikler elde etmekten ziyade öğrencilerin yarışlarda projelerinin desteklendiğini görüyor olmalarının son derece değerli olduğunu anlatan Prof. Dr. Aksoy, “66 takımımızın 32’si TEKNOFEST Final’e kaldı. Şu an itibarıyla 32 takımımız arasında 5 derece alan takımımız var. Geçen sene 15’e yakın ödül aldık. Bu sene de yine aynı sayılara ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.