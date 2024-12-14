Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Final paslarını doğru kullansaydık öne geçebilirdik’’ dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan "Tabii bugün gönül isterdi ki bu maçı kazanalım ama istediğimiz olmadı maalesef. Maça çok iyi başladığımız söylenemez. Belki oyundan çok hazırlanma olarak bir eksikliğimiz vardı. Konsantre eksikliğimiz vardı. Bunu deplasmanlarda sık sık yaşıyoruz. Buna rağmen maçın ilk bölümünden sonra maça dengeyi getirdik ki o kötü oynadığımız dönemde bile aslında geçişten 3-4 tane pozisyon yakaladık ve final paslarını doğru kullansaydık öne de geçebilirdik. İkinci yarı tabii maç daha ortada geçeceğini düşünürken frikikten bir gol yedik ikinci yarının başında. Sonrasında tabii pozisyonlarımız oldu. Direkten dönen topumuz oldu. Beraberliği yakalamak için bütün hamlelerimizi de yaptık. Ama en nihayetinde yediğimiz ikinci golden sonra maç biraz koptu ve istemediğimiz şekilde 3-0 bitti. Bu yüzden de üzgünüm’’ ifadelerini kullandı.