Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor maçında kazanan taraf olmak istediklerini vurguladı. Takımın son haftalardaki performansı ile ilgili de konuşan İnan, "Son periyotta şehrin ve taraftarın desteğiyle takım olarak önemli işler yaptık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Mersin’de oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ve çift kale maç ile son buldu.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor müsabakasında kazanan taraf olmak istediklerini vurguladı.

"Son periyotta şehrin ve taraftarın desteğiyle takım olarak önemli işler yaptık"

Takımın son haftalardaki performansı ile ilgili konuşan Selçuk İnan, "Sezona galibiyetle başladık ama takım olarak eksik ve hazır değildik. Son haftalarda ise bütün oyuncularımızın bizimle beraber olması istediğimiz oyun ve felsefeyi sahaya yansıtmak adına önemli etken oldu. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şehrin ve taraftarın desteğiyle beraber son periyotta önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. 4 maçtır kaybetmeyen bir takımız ama futbol hep böyle istatiksel olarak devam etmiyorum. Her hafta yeni bir maç ve yeni bir meydan okuma. Özellikle Anadolu takımları bu sene çok güçlü. O yüzden her maça çok iyi hazırlanmamız ve çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bunları yerine getirirsek oyun üstünlüğümüz ortaya çıkacak ve son haftalardaki namağlup serimiz devam edecektir. Çünkü bütün serilerin devam etmesi oyuncuların özgüveni açısından da çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Çok zor bir mücadele bizi bekliyor, inşallah kazanan taraf biz oluruz"

Hatayspor mücadelesinin zor geçeceği düşüncesinde olduğunu dile getiren Selçuk İnan, "Hatayspor kadro kalitesi olarak çok iyi bir takım ve başlarında çok önemli bir hocaları var. Şu ana kadar almış olduğu sonuçlar oynadıkları oyunun karşılığı değil diye düşünüyorum. İyi mücadele ediyorlar. Dolayısıyla çok zor bir mücadele bizi bekliyor. Ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ama inşallah kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.