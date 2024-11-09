Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor karşısında hiç beklemediği, çok üzüldüğü bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep FK, Mersin’de oynanan karşılaşmada Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, konuşmasına Atatürk’ü ölümünün 86. yıl dönümünde saygıyla andığını belirterek başladı.

Maçla ilgili değerlendirmesine bir eleştiriyle başlamak istediğini söyleyen İnan, "Bundan önceki deplasmanlarda olduğu gibi bugün de aslında maça en azından defansif olarak tutuk başladık. Yani konsantre eksikliği diyebiliriz buna. Bu beni biraz üzdü. Oyuncularımla da içeride bunu konuştum zaten. Onun dışında aslında top bizdeyken saha içi yerleşimimiz, oyunu hızlı çevirmemiz, girdiğimiz pozisyonlar, atamadığımız paslar, şutlar, esasında top bizdeyken fazlasıyla çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttık diyebilirim. Hatayspor’un eksiklerinin, boşluklarının iyi analiz ettiğimizi ve sahaya yansıttığımızı düşünüyorum top ayağımızdayken. Ama az önce dediğim gibi top rakibe geçtiği anda, yerleşim anlamında ve konsantre anlamında daha agresif olabilirdik. Maalesef bugün o konuda iyi değildik. Rakibimizin belki de iki defa yandan ortayla geldiği pozisyonda 2-0 yenik duruma düştük. Orada bir eksikliğimiz var, evet kabul ediyorum. Onun dışında bugün maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik mi? Evet fazlasıyla girdik. Ama neticelendiremedik. Final pası öncesi paslarımızda sıkıntılar yaşadık. Hiç beklemediğim, çok üzüldüğüm bir mağlubiyet oldu. Çünkü Hatayspor zor bir dönemden geçiyordu. Belki de oyunlarını da o yüzden sahaya istedikleri gibi yansıtamıyorlardı. Onların bu durumunu avantaja çevirebilirdik. Ama onlar da iyi mücadele ettiler. Kazandıkları için de tebrik ederiz" diye konuştu.

İnan, rakibin kanatlardan etkili olduğu yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hatayspor’un aslında uzun toplarda ya da yandan ortalarla geldiğini biz biliyoruz. Kenardan etkililer. Az önce söylediğim gibi etkili oyuncuları var ve orta yapıyorlar. Esasında Ertuğrul gibi oyuncuların oynamasının nedenlerinden biri de oydu. Bunu önlemek için fazlasıyla çalıştık ama dediğim gibi her zaman vuran oyuncu bakıyoruz biz, golü atan oyuncu ama öncesinde duruşunuz ve ortaya izin vermeyişiniz aslında yüzde 50’sini, belki de daha fazlasını engelleyebilirdi. O konuda dediğim gibi eksikliğimiz var ama Hatay’ın zaten yan toplarda, özellikle kenar ortalarında etkili olduğunu biliyorduk. Buna da çalıştık fazlasıyla ama dediğim gibi bazen çok çalışırsınız ama sahadaki bir konsantre ve yakınlık rakibe yakın oynama her şeyden önemlidir. Bugün o konuda biraz eksiktik."

"Sarı kartı neden gördüğümü anlamadım"

Bir gazetecinin kırmızı kart pozisyonuyla ilgili sorusuna da yanıt veren Selçuk İnan, "Açıkçası ben kuralı bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum; ben sarı kart gördüm. Hiç de itiraz etmedim. Hiçbir şey de söylemedim hakeme. Bana sarı kart verdi ve cezalı duruma düştüm. Hakeme neden sarı kart gösterdiğini sordum. Çünkü bir itiraz etmedim, bir hakarette bulunmadım. Hiçbir şey yapmadım. O da bana, ’Bütün kulübe dışarı çıkınca sarı kart vermek zorundayım’ dedi. ’Bana mı vermek zorundasınız?’ dedim. ’Evet’ dedi. Ben şimdi çok şeyi çok merak ediyorum. Ben oyuncularıma sahada, saha kenarında taktik mi vermeliyim, yoksa kulübenin, bütün oyuncuların bekçiliğini mi yapmalıyım? Onu çok anlayamadım. Neden bana sarı kart verdiğini de anlayamadım, kural böyleyse bilmiyorum ona göre bir önlem almam lazım çünkü. Belki iki tane güvenlik koymamız lazım bizim yedek oyuncularımıza. En azından sarı kart görmemek için. Çünkü bu kuralı ben gerçekten bilmiyorum. Verdiği kırmızı kartın tamamıyla yanlış olduğunu söyleyebilirim. Bugün neredeyse hiçbir pozisyonda ama hiçbir anda hakemin doğru karar verdiğini düşünmüyorum diyeyim. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Bu hafta belki de biraz daha hassas oldu hakemler. Öyle düşünüyorum. Ama ben bütün gördüklerimi şeffaf bir şekilde her zaman burada söylemeye çalışıyorum. Çok anlamadım. Sarı kart da verdi. Bugün bir maçı kaybettik. Beni de cezalı duruma düşürdüler. Canları sağ olsun" şeklinde konuştu.