Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig’in 22. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili, "Taraftarımızın da desteğiyle bir zafer elde edebiliriz. Ben Galatasaray’la Selçuk İnan oldum ama şehir için ve takımım için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Top sürme çalışmaları ile devam eden idman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

"Galatasaray karşısında taraftarımızın da desteğiyle bir zafer elde edebiliriz"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maça çıkacaklarını vurguladı. İnan, "En azından şehrin, taraftarlarımızın bir zafer beklentisi var. Biz maç ayırmadan her maça bu düşünceyle çıkmaya çalışıyoruz. En azından oyuncularımızı bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz bir antrenör olarak. Yine hiçbir değişiklik yapmadık. Aynı şekilde evimizde hangi maçı oynayacaksak, kazanmak için ne gerekiyorsa rakibin artlarını ve eksilerini değerlendirerek, antrenmanlarımızı yapıp maça hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu müsabaka da öyle olacak. Tabii Galatasaray maçı şehir için, oyuncular için farklı bir maç. Bu tür maçlar şehirlerde bayram havası gibi karşılanır. Bunun da farkındayız. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah bir zafer elde edebiliriz, bir maç kazanabiliriz. Bu yönde de çalışmalarımız gördüğünüz gibi devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Doğru bir oyunla ve doğru bir duruşla istediğimiz sonucu elde etmek istiyoruz"

Galatasaray karşısında taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Selçuk İnan, "Bu takım Gazianteplilerin. Onların desteğine maç boyunca ihtiyacımız var. Bu tür büyük maçlar taraftarla da kazanılır. Gerçi bizim taraftarımız bunun bilincinde. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız bildiğiniz gibi. Belki de hücum gücü en yüksek takım olabilir şu an Türkiye’de. Önemli bir güce sahipler. Ancak doğru bir oyunla, doğru bir duruşla inşallah istediğimiz sonucu elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"Ben Galatasaray’la Selçuk İnan oldum ama şehir için ve takımım için elimden geleni yapıyorum"

Eski takımı Galatasaray’a rakip olmasıyla ilgili sorulan soruya da genç teknik adam, "Tabii artık uzun zaman geçti futbolculuğumuzun üzerinden. 5 yılı aşkın süredir antrenörlük yapıyoruz. Bu bizim işimiz, bu bizim mesleğimiz. Hayatımızı adadık bu işe. Doğruluğa, düzgünlüğe, işi doğru yapmaya. Bundan önceki röportajlarımda daha önce bunu belirtmiştim. Ben Galatasaray’ın oyuncusuydum, kaptanlığını yaptım. Gurur duydum. hocalığını, antrenörlüğünü yaptım. Gurur duydum. Bunları hiçbir zaman gizleyemeyiz, değiştiremeyiz de. Galatasaray’la Selçuk’la oldum. Ama az önce de söylediğim gibi bu benim işim, hayatım. Ailemden ödün veriyorum, her şeyden fedakarlık yapıyorum ve oyuncularıma yardım etmeye çalışıyorum. Evet farklı duygular tabii ki oluyor, geçmişte yaşadıklarımız, kazandıklarımız. Ama dediğim gibi bu yeni bir hayat, yeni bir sayfa. O yüzden de şehir için, takım için, oyuncular için ne gerekiyorsa onlara yardım etmek için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim" diye cevap verdi.