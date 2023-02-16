Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir’in Selçuk ilçesinden gelen yardım kolilerinden çıkan üçüzlerin yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Selçuk’tan Adana’ya gönderilen yardım kolilerinden birinde yer alan mektubun kendilerini duygulandırdığını belirten Başkan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “İzmir Selçuk Üçüzler’den gelen yardım kolilerinin arasından çıkan sevgi dolu mektubu yazan yaşı küçük yüreği büyük sevgili kardeşim, bizleri çok duygulandırdın, bir o kadar güç ve umut verdin” notunu düştü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir’in Selçuk ilçesinden gelen yardım kolilerinden çıkan üçüzlerin yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Selçuk’tan Adana’ya gönderilen yardım kolilerinden birinde yer alan mektubun kendilerini duygulandırdığını belirten Başkan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “İzmir Selçuk Üçüzler’den gelen yardım kolilerinin arasından çıkan sevgi dolu mektubu yazan yaşı küçük yüreği büyük sevgili kardeşim, bizleri çok duygulandırdın, bir o kadar güç ve umut verdin” notunu düştü.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrasında Selçuk Belediyesi, yoğun ilgi gören vatandaşlarında desteğiyle binlerce yardım kolisi hazırladı. Kolilerden birinde, üçüz kardeşler tarafından yazılan bir mektup vardı. Üçüz kardeşler, yazdıkları mektupta, "Başınıza gelenler için çok üzüldük. İnşallah ailenize ya da başınıza bir şey gelmemiştir. Eğer enkazın altında bir sevdiğiniz varsa umudunuzu yitirmeyin, dualarınızı eksik etmeyin. Biz yanınızdayız. Biz de İzmir depremini yaşadık, çok kötü bir olay. Biz sizin için elimizden geleni yapacağız. Herkes zaten yapıyor. Siz üzülmeyin. Asla umudunuzu kaybetmeyin. İnsanlar bu zor günde sırt sırta vermelidir. İnşallah bütün sevdikleriniz iyidir" şeklinde ifadelerine yer verdiler.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, sosyal medya hesabından bu mektubu paylaşarak, "İzmir Selçuk Üçüzler’den gelen yardım kolilerinin arasından çıkan sevgi dolu mektubu yazan yaşı küçük yüreği büyük sevgili kardeşim, bizleri çok duygulandırdın, bir o kadar güç ve umut verdin" diye yazdı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de bu paylaşımın altına, “Başkanım, tüm olumsuzluklara rağmen dayanışmayla aşacağız her şeyi ve çocukların kocaman yürekleriyle. Hepimize umut olacak tüm çocuklarımız, kalplerinin temizliği saracak tüm ülkeyi ve sevgiyle aşacağız zorlukları” diye yazdı.