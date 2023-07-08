Selçuk Efes Kent Belleğinde kültür-sanat faaliyetleri devam ediyor. Üç kadın sanatçının “Çılgın Buluşma” adlı sergisi, Selçuk’un yanı sıra çevre ilçelerden gelen sanatseverlerden de yoğun ilgi gördü.

Selçuk Efes Kent Belleği, bir resim sergisine daha ev sahipliği yapıyor. Üç kadın sanatçıdan oluşan Nas Art Grubu üyesi olan Nasrah Nefer, Ayşe Akalın Yalçındağ ve Serpil Topaloğlu’nun yapmış olduğu çalışmalardan oluşan sergi, 21 Temmuz’a kadar Selçuk Efes Kent Belleğinde ziyaret edilebilecek. Farklılıkların ayrıştırıcı değil, zenginleştirici gücünü kullanıp sosyal varlık olan insanın evrensel bütünlüğüne vurgu yapmayı amaçladıklarını belirten üç kadın sanatçı, tüm sanatseverleri “Çılgın Buluşma” adlı resim sergilerine davet etti.