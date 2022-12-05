Selçuk Belediyesinin, kadının ücretsiz bakım emeğinin azaltılmasını desteklemek amacıyla kadın tarım işçileri için hayata geçirdiği Deppo Efes Masal Evi SODEV’den ödül aldı.

Selçuk Belediyesinin, kadının ücretsiz bakım emeğinin azaltılmasını desteklemek amacıyla kadın tarım işçileri için hayata geçirdiği Deppo Efes Masal Evi SODEV’den ödül aldı.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve Olof Palme Vakfı iş birliğiyle verilen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu. Yerel yönetimlerin kadını toplumda olması gereken noktaya taşıyan, güçlendiren uygulamalarının 13 dalda ödüllendirildiği törende Selçuk Belediyesi, "Kadının Ücretsiz Bakım Emeğinin Azaltılmasına Yönelik Sunulan En İyi Uygulama" dalında Deppo Efes Masal Evi Projesi ile ödül aldı.

Tarım işçisi kadınları konu alan proje ödül getirdi

Ödül töreninde bir konuşma yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tarım işçisi kadınlar için hayata geçirilen ve ödül olan projeyi şöyle anlattı:

"Çok kıymetli bir ödül. Çok uzun yıllar kadına pozitif ayrımcılık sağlayan bir derneğin kurucu başkanlığını yaptım. O süreç içerisinde yaşamış olduğum kente ve kadınlara ilişkin ekstradan daha büyük bir hassasiyet gösterip biraz daha o kadınların yaşamlarının içerisine bakıyorsunuz. O anlamda fark ettiğimiz bir şey vardı, çalışan kadınlar çocuklarını o kreşlere bırakıyorlar ve iş çıkışında alıyorlar; ancak tarım işçisi olan kadınlar sabahın saat dördünde, beşinde mandalina toplamaya, nar kesmeye ya da bağa gidiyorlar. O kadınlar sabahın dördünde, beşinde çocuklarını bırakacak herhangi bir yer bulamıyorlar. Proje böyle bir proje idi. Aslında hep dile getirdiğim birçok şekilde de bunun olması gerektiğini belirttiğim bir proje idi; ama baktım ki, bunu anlatmak çok kolay değil. Bir kadın olarak mührü ele almak gerekir dedim. Belediye başkanı oldum ve yaptım."

Başkan Ceritoğlu Sengel konuşmasının ardından ödülü alarak, Berna Kireç ve tüm Masal Evi eğitmenlerine, Selçuk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Sorumlusu ve projenin yazarı Özgür Gökdemir ve Ekin Çelik Altınörs’e, SODEV ve Olof Palme Vakfı ile kadınlardan oluşan jüri üyelerine teşekkür etti.