Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendisleri yeni yıl öncesi kent genelinde yoğun bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından özellikle pastane, unlu mamuller ve benzeri temel gıda ürünlerinin satışını yapan işletmelerde denetimler yapıldı.

Zabıta ekipleri ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendislerinin yaptığı denetimler sırasında işletmelerin hijyen kurallarına uyumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalaj durumları ve fiyat etiketi kontrolleri detaylı bir şekilde incelendi. Halkın güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak için yapılan bu denetimlerde eksiklik veya ihlal tespit edilen işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi. Denetimlerle ilgili olarak Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yeni yıl öncesi vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendisleri ile birlikte büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Kentimizdeki esnaflarımızın büyük bir kısmı kurallara uygun şekilde faaliyet gösteriyor. Halkımızın sağlığını riske atacak hiçbir ihmale izin vermiyoruz” dedi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşlardan da herhangi bir olumsuzluk durumunda Selçuk Belediyesi’ne ulaşarak şikayetlerini bildirmeleri istendi.