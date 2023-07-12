İzmir’in Selçuk ilçesinin bereketli topraklarında yetişen meşhur Belevi şeftalisi için, 16 Temmuz Pazar günü Belevi’de Şen Şeftali Şenliği düzenlenecek.

Belevi Şen Şeftali Şenliği, üretimi devam ettirme noktasında zorlanan üreticilerin sorunlarına vurgu yapmak, sorunları tarım sektörünün temsilcileriyle birlikte dile getirmek, tüketici grupları ile üreticileri buluşturmak amacıyla bu yıl bir kez daha Selçuk’un Belevi Mahallesi’nde düzenleniyor. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın en lezzetli şeftalileri arasında yer alan Belevi şeftalisinin topraktan ağaca uzanan yolcuğunda, üreticilere katkı sunmak amacıyla düzenlenecek şenlik programında; üretici pazarı, el sanatları, yerel lezzetler, halk oyunları ve konser yer alıyor. Şenlik programı çerçevesinde, bu yıl da Belevi ve Selçuklu üreticilerin ürettiği şeftaliler yarışacak. Yarışmanın sonunda en güzel şeftalinin seçilmesinin yanı sıra, şeftalili lezzetlerde katılımcılarla buluşacak. Üretici pazarında ayrıca yerel üreticiler, ürettikleri ürünleri ve hediyelik eşyaları stantlarda sergileyecek.

Belevi Şen Şeftali Şenliği 16 Temmuz Pazar günü saat 16.30’da, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in bisiklet topluluğu ile alana girişi ile başlayacak. Şeftali hasadının ardından kortej, halk oyunları gösterisi ve açılış konuşmaları ile devam edecek şenlik, en güzel şeftali yarışması ile devam edecek. Stant ziyaretleri, Şeftalili Magnolia Yapımı Atölyesi, Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterisi ve ödül töreninin ardından üretimi eğlence ile buluşturacak olan şenlik, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür’ün “Ege Türküleri Konseri” ile son bulacak.