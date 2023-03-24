Selçuk Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise İftar Kartları dağıtarak ve Ramazan ayı boyunca köylerde iftar sofraları kurarak dayanışmayı güçlendirecek.

Selçuk Belediyesi bu yıl da Ramazan’da dayanışmayı güçlendiriyor. Efeslim Kart bakiyeleri gününden erken yatırılırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise İftar Kartları ulaştırıldı. Diğer yandan Ramazan ayı boyunca köylerde kurulacak iftar sofralarının ilki Belevi’de kuruldu. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de iftar sofralarını tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlara iftar kartı verildi

Geçen yıl hayata geçen İftar Kart uygulaması ile bu yıl da vatandaşlar kartlarına yüklenen bedellerle restoran, fırın gibi işletmelerden alışveriş yapabilecek. İftar Kart uygulaması çerçevesinde 102 ailenin İftar Kartlarına toplam kart başına bin 500 TL olmak üzere toplam 153 bin TL tutarındaki bakiyeleri tanımlandı. İftar Kart uygulaması ile artan enflasyon nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve yurttaşlar dayanışma faaliyeti ile rahat bir nefes alacak. Efeslim Kart aracılığıyla sosyal destek alan 276 aileye aylık 500’er TL bakiyeleri de gününden erken yatırıldı.

İftar sofraları kurulacak

Selçuk Belediyesi tarafından ayrıca Ramazan ayında köylerde iftar sofraları kurulacak. 27 Mart Pazartesi günü Barutçu köyü, 29 Mart Çarşamba günü Sultaniye köyü, 30 Mart Perşembe günü Zeytinköy, 3 Nisan Pazartesi günü Acarlar, 5 Nisan Çarşamba Şirince, 6 Nisan Perşembe Çamlık, 10 Nisan Pazartesi Havutçulu, 13 Nisan Perşembe Gökçealan’da düzenlenecek iftarların yanı sıra 17 Nisan Pazartesi günü Kadir Gecesi sebebiyle Pazar Yeri’nde iftar yemeği düzenlenecek.