Selçuk Belediye Meclisinin 2025 yılı ilk toplantısı, Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkı nöbet alanında yapıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Selçuk’ta kalması ve bu amaçla devam eden nöbete destek veren herkese teşekkür etti.

Meclis üyelerine ve toplantıyı takip eden vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ocak ayının ve 2025’in ilk oturumunu gönül isterdi ki meclis salonlarında yapabilelim, ancak herkesin bildiği ve çok iyi vakıf olduğu gibi Selçuk emekçilerinin ve Efes Selçuk’un hakkını korumak için 2025’e de burada devam etmek durumunda kaldık” dedi.

Cumhur İttifakı Grubu meclis üyelerine seslenen Başkan Ceritoğlu Sengel, “Bugün komisyon üyeliği için gelenlere, hâlâ toplu iş sözleşmesi için masaya oturamadığımı söyleyecektim. İlçemizde ekmek parası 12,5 TL oldu. Belediye büfelerinde 9 TL. Biz ne fırıncıyı ne de bakkalı ezdirelim ama halkı da mağdur etmeyelim diye direnmeye çalışıyoruz. Birazcık olsun bir şeyler yapmaya çalışacağız ama onlara da zarar vermeyelim derken öteki taraftan da halkın kursağına giren ekmekten etmemek için çaba sarf ediyoruz. Yoksulluğun ideolojisi mi olur? Yoksulluk, bir ideolojik siyasi kavga ise kaybettiniz. Ne yazık ki, hep beraber kaybettik, sizler yüzünden. Siz, yoksulluğu ve eşitsizliği biraz olsun literatürünüze dahil edebilseydiniz biz bunları konuşmak zorunda kalmaz, Kent Lokantası ve Öğrenci Otobüsünün ikincisini açtığımız için övgüler almazdık” dedi.

Komisyon üyeleri seçildi

Önergeler ile gelen ve gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı ocak ayı meclis toplantısında, 2025 yılında görev yapacak ihtisas komisyonları üyeleri seçildi. Trafik ve Ulaşım Komisyonu kurulması da meclisten oy birliğiyle geçti. Efes Selçuk Kent Konseyi tarafından 11 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen Yoksulluk ve Kent Hakkı Toplantısı’ndan sonra mücadele ve kent hakkına yönelik çözüm önerilerinin bulunduğu bildirge meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.