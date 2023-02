Üç gündür Malatya’da bulunan ve çalışma arkadaşlarıyla depremzedelere destek olmak için çalışan Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, “Ben bugün itibariyle Malatya’dan ayrılacağım. Arkadaşlarımız burada sistemi kurup buradaki dostlarımıza bırakacaklar. Aynı zamanda buradaki örgüt vasıtasıyla sistemin yürümesi için çaba sarf edecekler” dedi.

Üç gündür Malatya’da bulunan ve çalışma arkadaşlarıyla depremzedelere destek olmak için çalışan Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, “Ben bugün itibariyle Malatya’dan ayrılacağım. Arkadaşlarımız burada sistemi kurup buradaki dostlarımıza bırakacaklar. Aynı zamanda buradaki örgüt vasıtasıyla sistemin yürümesi için çaba sarf edecekler” dedi.

“Depremzedeler için koordinasyon merkezi kurduk”

Depremden etkilenen vatandaşların şehirden ayrılmaya başlamasına bağlı olarak ihtiyaçların süreç içinde değişeceğini belirten Başkan Sengel, “Bugün Selçuk’a gelen depremzedeler için bir koordinasyon merkezi kurduk. Aynı zamanda onların ihtiyaçlarını da karşılama konusunda çalışıyoruz. Gerek aş evi, gerek sosyal hizmet müdürlüğümüz ile Selçuk’a gelen depremzedelere destek olacağız” diye konuştu.

“Dayanışmanın başında Selçuk halkı var”

Depremden etkilenen vatandaşlarla irtibatlarının süreceğinin altını çizen Başkan Sengel, “Burada dayanışma ruhu ile birlikte, el birliğiyle her şeyi aşabileceğimizi de gösterdik. Bu dayanışmanın en başında Selçuk halkı var. Selçuk’un kalbi afet bölgesinde atmaya devam edecek. Yeni ihtiyaçlar dâhilinde gereklerini yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Allah şu an edinmiş olduğumuz tecrübeyi bir daha uygulamamız gereken bir an yaşatmasın. Bugün iki tane tekerlekli sandalyemizi hastalarımıza teslim ettik. Tüm bunların huzuru ile Selçuk’a dönerken benim aklım burada. Burasıyla olan irtibatlarımız ve dostluklarımız dâhilinde; sadece bu dönem değil, uzun soluklu dönemde de her türlü ihtiyacı sağlamak için çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.