BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "2025’te 10 adetten fazla KIZILELMA’yı üretmeyi hedefliyoruz. KIZILELMA milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Uzaklardaki hedef. Yakınlaştıkça uzaklaşan bir hedef anlamına geliyor. Fergani yörünge sistem araçları üzerine çalışıyor. Uzaya bağımsız bir şekilde çıkabilmemiz için hedeflerimiz arasında fırlatma sistemleri de geliştirmek var. Bu alanda da çalışmalarımıza başladık. Uydularımızı fırlatamayacak olursak çünkü bu alanda ülkemiz dışa bağımlı. Tümüyle bağımsız bir şekilde çıkarabilmek üzere 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımız da bir yandan başladı” dedi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO’da havacılık ve uzay ekosistemindeki son gelişmeleri anlattı. Programa Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Selçuk Bayraktar, "Geçtiğimiz günlerde hain saldırıda yaşamın yitiren şehit olan yol arkadaşlarımızı, milli savunma sanayiimizin neferlerini hayırla yad etmek istiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bugünün teknolojisine 10 yıl öncesinde hazırlanmış oldu BAYKAR. Biz Bayraktar mini İHA’ya başladığımızda Türkiye savunma sanayii alanında yüzde 85 oranında yurt dışına bağımlıydı. Geliştirdiğimiz platformla da Bayraktar TB2, AKINCI yerlilik oranı yüzde 90’ların üzerinde gerçekleşti. Bugün ülkemiz dünyanın en büyük ihracatçısı olmuş durumda. Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65’i Türkiye’nin elinde. Biz KIZILELMA’yı seri üretime hazırladık geçtiğimiz aylarda. Üretim prototipi, bir yandan da seri üretimi devam ediyor. 2025’te 10 adetten fazla KIZILELMA’yı üretmeyi hedefliyoruz. KIZILELMA milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Uzaklardaki hedef. Yakınlaştıkça uzaklaşan bir hedef anlamına geliyor” diye konuştu.

Uzay çalışmalarından bahseden Bayraktar, “KIZILELMA’ya vardıktan sonra gözümüzü uzaya diktik. Elbette karaları koruyabilmek için Mavi Vatan’a hükmedebilmek gerekiyor. Her ikisini koruyabilmek için göklere hükmedebilmek gerekiyor. Gökleri de koruyabilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor. Fergani adlı girişimimizi yaklaşık bundan 2 yıl önce küresel konumlama sistemi inşa etmek üzere ve tümüyle öz kaynaklarımızla takım uydulardan oluşan küresel konumlama inşa etmek üzere kurduk. Fergani yörünge sistem araçları üzerine çalışıyor. Uzaya çıktıktan sonra alçak yörüngelerden biraz daha uzak yörüngelere taşımak üzere platformlar geliştiriliyor. Uzaya bağımsız bir şekilde çıkabilmemiz için hedeflerimiz arasında fırlatma sistemleri de geliştirmek var. Bu alanda da çalışmalarımıza başladık. Uydularımızı fırlatamayacak olursak çünkü bu alanda ülkemiz dışa bağımlı. Tümüyle bağımsız bir şekilde çıkarabilmek üzere 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımız da bir yandan başladı” dedi.