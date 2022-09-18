Ordu’da geçtiğimiz yıllarda ara verilen ve yeniden başlatılan ‘Zümrüt Fındık Festivali’ çerçevesinde sevilen sanatçı Selçuk Balcı konser verdi.

Ordu’da geçtiğimiz yıllarda ara verilen ve yeniden başlatılan ‘Zümrüt Fındık Festivali’ çerçevesinde sevilen sanatçı Selçuk Balcı konser verdi.

Zümrüt Fındık Festivali üçüncü gününde sevilen sanatçı Selçuk Balcı konseri ile devam etti. Sevilen sanatçıyı dinlemek için saatler öncesinden alana gelen hayranları, sevilen sanatçı sahneye çıktığında seslendirilen şarkılara hep birlikte eşlik etti. Hayranları, sanatçının hareketli şarkılarıyla birlikte oyun oynarken, hüzünlü şarkılarında ise cep telefonlarının ışıkları ile şarkılarını birlikte seslendirdi.