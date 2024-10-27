Selçuk 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle Cumhuriyetin 101. yılını coşkuyla kutlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Selçuk’ta düzenlenecek etkinlikler 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Ataol Behramoğlu Selçuk’ta

Yazar Şair Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin müzik ve şiir dinletisi ile Selçuklular ile bir araya gelecek. “Cumhuriyet’in Aydınlığı” adlı müzik ve şiir dinletisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Ahmet Taner Kışlalı Salonu’nda gerçekleşecek. 29 Ekim Salı günü saat 10.00’da düzenlenecek resmi tören ile Selçuk’ta Cumhuriyet coşkusu başlayacak.

Selçuk Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çocukları 14 Mayıs Mahallesi’nde Şen Çocuk Atölyesi ile ödüllendirecek. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocukları için hizmet verecek olan 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi saat 13.30’da açılacak.

Fener alayı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılında Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler Fener Alayı ve Adamlar konseriyle 29 Ekim akşamı sürecek. Atatürk Anıtı önünden 19.23’te başlayacak olan Fener Alayı’nın ardından pazar yerinde saat 20.30’da Adamlar Konseri sahne alacak.

“Cumhuriyet değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın her zaman coşkuyla kutlanması gerektiğinin altını çizen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Ülke olarak son günlerde büyük acılar, içimizi yakan kayıplar yaşıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Bir yanda kadına, çocuğa ve hayvana yönelik şiddet devam ederken diğer yandan Cumhuriyet değerlerimiz yoğun bir saldırı altında. İşte bu yüzden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en coşkulu şekilde kutlamalıyız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, onun ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Çünkü Cumhuriyetin değerleri, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği yol ile mümkün olacak kadınları, çocukları korumak. Cumhuriyetin değerleriyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ilerleyerek hakkından gelebiliriz bu karanlığın. İşte bu yüzden bütün Selçuk halkını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum” dedi.