Tokat’ta Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Y.E isimli vatandaş, X hesabından “Halep’ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik’ten gelenler de geri dönsün” paylaşımında bulundu. Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat da söz konusu paylaşımı kendi kişisel hesabından paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, “Bolat’ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Müdür hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor” dedi.

"Sehven bir paylaşımım olduğunu fark ettim ve hemen sildim"

Soruşturma başlatılan Bolat ise sosyal medya hesabından, “Sosyal medyada gezinirken sehven bir paylaşımım olduğunu fark ettim ve hemen sildim. Tüm kamuoyundan özür diler helallik isterim” paylaşımı yaptı.