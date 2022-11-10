Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yılında Bağcılar’da yaşayan Selanikliler tarafından Geleneksel Dede Pilav Günü programında andı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yılında Bağcılar’da yaşayan Selanikliler tarafından Geleneksel Dede Pilav Günü programında andı.

Türkiye - Yunanistan nüfus mübadelesiyle ülkemize göçen Selanik göçmenleri tarafından Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde 1923 yılından beri sürdürülen Geleneksel Dede Pilav Günü, 99 yaşına girdi. Her yıl Kasım ayının ikinci Perşembe günü yapılan ve Bağcılar Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlik bu sene 10 Kasım’a denk geldi. Selanikliler de bu vesileyle Dede Pilavı Günü’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de andı. Kesilen 160 küçükbaş hayvanın etinden pişirilen kavurma ve 1.5 ton pirinçten yapılan pilav davetlilere ikram edildi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun’un yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

"99.’sunu geleneksel olarak andığımız bir dede pilavı etkinliğimiz var"

Etkinlik hakkında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Mahmutbey Mahallemiz yüz yıla aşkın bir tarihe ve geçmişe sahip. Selanik’ten mübadiliyle gelen vatandaşlarımızın yerleşim kurduğu burada o kültürü devam ettirdiği güzelliği koruyan bir mahallemiz. Bugün 99.’sunu geleneksel olarak andığımız bir dede pilavı etkinliğimiz var. Bu yıl da tarih olarak 10 Kasım’a denk geldi. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde ölüm yıl dönümü olmasıyla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"Selanik’ten geldik"

Selanik göçmeni Şenay Duyan, "Sevinçliyiz. Böyle güzel ülkeyi bize bıraktığı için Atatürk ve silah arkadaşlarına ayrıca minnet ve saygılarımızı duyuyoruz. Mübadil olan dedelerimizin topraklarında Selanik’ten geldik. Ondan dolayı yaptığımız bir geleneğimiz bu" dedi.