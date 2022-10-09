İzmir-Selanik feribot seferleri, İzmir Ticaret Odası’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde harcadığı yoğun mesai sonucunda 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor. İlk sefer, yarın saat 17.00’de Selanik’ten İzmir’e yapılacak.

İzmir-Selanik feribot seferleri, İzmir Ticaret Odası’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde harcadığı yoğun mesai sonucunda 10 Ekim Pazartesi günü başlıyor. İlk sefer, yarın saat 17.00’de Selanik’ten İzmir’e yapılacak.

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) kentin paydaşları birlikte yürüttüğü feribot mesaisi başarıyla sonuçlandı. Uzun süredir beklenen Selanik-İzmir feribot seferleri için geri sayım başladı. 2016 yılında, iki devlet nezdinde resmiyet kazanan, ancak daha sonra kesintiye uğrayan süreç, 7 Nisan 2022’de İzmir Ticaret Odasında düzenlenen toplantıyla son aşamaya geldi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanı Levent Akbaba ve İzmir Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, TCDD İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür ve Genel Müdürlüğü Uzmanı Osman Gürbüz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü uzmanları bir araya gelerek, hattın başlaması için tüm konuları ele aldı.

Toplantının ardından seferlerin başlaması için gereken tüm prosedürler tamamlandı. Yunanistan merkezli bir şirket tarafından Smyrna di Levante feribotuyla düzenlenecek yolculuklar, 10 Ekim Pazartesi saat 17.00’de Selanik’ten İzmir’e yapılacak seferle başlıyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 19.00’da Selanik’ten İzmir’e sefer yapacak feribot, salı ve perşembe ve pazar günleri ise saat 19.00’da İzmir’den Selanik’e sefer yapacak. Seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.

“Avrupa’ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebiliriz”

Bu hattın sadece Yunanistan hattı olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Denizyolu seferlerinin başlamasıyla birlikte turizmin tetiklediği, ticaretle gelişerek artan bir işbirliğimiz olabilir. İzmir üzerinden denizyolu ile başlayarak Selanik’e ve devamında Avrupa’ya ulaşan entegre bir taşımacılık geliştirebiliriz” dedi.

“Hem kentimize hem ülkemize katkı sağlıyoruz”

İzmir Ticaret Odası olarak İzmir Alsancak Limanının Ro-Ro seferlerinde açılmasında da önemli bir mesai yürüttüklerini vurgulayan Özgener, “Odamızın yoğun çabaları sonucunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli katkılarıyla Ro-Ro seferleri İzmir Alsancak Limanından Şubat 2021’de yeniden başladı. Ayrıca İzmir-Alsancak Limanından İspanya’nın Teragona Limanına da yeni Ro-Ro seferleri desteğimizle başlamış oldu. Bu lobi faaliyetleri ile hem kentimize hem de ülkemize katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.