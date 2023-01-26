Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çekilen "Selamsız Bandosu" adlı sinema filminde yer alan maden emekçileri, 32 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çekilen "Selamsız Bandosu" adlı sinema filminde yer alan maden emekçileri, 32 yıl aradan sonra bir araya geldi.

1987 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların baş rolünü paylaştığı yönetmenliğini Nesli Çölgeçen’in senaristliğini Hakan Aytekin’in yaptığı dönem filmi Selamsız Bandosu’nda karşılama komitesinde bando ekibine hayat veren maden emekçileri, emekliliklerinin ardından 32 yıl sonra bir araya geldi. Beyaz perdede gösterime giren film, aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği ve Tercüman Gazetesi tarafından ayrı ayrı yılın en iyi Türk filmi ödülünü aldı. Usta oyuncu Şener Şen’in filme konu olan kasabanın belediye başkanı rolüne hayat verdiği Selamsız Bandosu, dönemin Cumhurbaşkanı’nın planda olmayan kasaba ziyaretini konu alıyor. Filmdeki bando, Selamsız kasabasında geçimini sürdüren esnaf tarafından oluşturuluyor. Bandonun eğitim sürecini konu alan filmde bando şefi rolüne usta oyuncu Ali Uyandıran hayat verdi.

32 yıl sonra bir araya gelen Selamsız Bandosu’nda yer alan 80’li yıllarda GLİ Kömür İşletmeleri’nde faaliyet gösteren bando takımı, ekibin en yaşlısı Hasan Hüseyin Aşar’ın ev sahipliğinde toplandı.

Bir dönemin unutulmaz izlerini taşıyor

15 kişilik bir etkinlik olduğunu dile getiren Aşar, “Bu süreç içerisinde yaşamını yitiren maden emekçisi takım arkadaşlarımız oldu. Filmde yardımcı oyuncu olarak benimle birlikte 8 arkadaşımız yer alırken tüm profesyonel bando sahnelerinde bando şefliğimizin tamamı performans sergilemişti. Selamsız Bandosu bir dönemin unutulmaz izlerini taşıyor. Ben filmde bir fırıncı esnafına hayat vererek yardımcı oyuncu olarak yer almıştım. Emekli olduğumuz süreç içerisinde düğün veya cenazelerde görüşsek de tüm ekip bir araya ilk kez geldi” diyerek birçok takım arkadaşının çeşitli ilçe ve illerden buluşmaya katıldığını söyledi.

Film, hem Tavşanlı için hem de Türkiye için bir tarih oldu

Selamsız Bandosu’nun dönemin şartlarını çok iyi yansıttığına dikkat çeken Aşar, “80’lerde Türk sineması için olabildiğine doğal, yaşamın birebir yansıtıldığı ve hiçbir dekorun kullanılmadığı bir film olma özelliğiyle Selamsız Bandosu, dönemin sosyokültürel ve siyasal yapısını çok iyi yansıttı. Hayatın tam içinden olan bu film, hem Tavşanlı için hem de Türkiye için bir tarih oldu. Bu vesileyle Ali Uyandıran beyefendiyi, Şener Şen ve Uğur Yücel usta oyuncularımızı Tavşanlımıza davet ediyoruz. Bir sonraki buluşmamızı 25 Şubat Göbel Termal Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştireceğiz. Onların katılımı söz konusu olursa memnuniyet duyacağız. Benimle birlikte buluşmaya katılan ve kömür işletmeleri bando birliğinde görev almış diğer arkadaşlar; Ahmet Bilgetekin, Mustafa Bağırgan, Mustafa Karaduman, Ahmet Yıldız, Mehmet Gül, Hüseyin Dülger , Ahmet Bakır, Adem Yalçınkaya, Orhan Demir, Dursun Uslu, Atilla Kahraman, Hasan Hüseyin Yavuz, İsmail Dereli, Nuri Cengiz ” diye konuştu.