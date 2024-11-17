Kepez Belediyesi, Şelale Mahallesi’ndeki Koca Dere’nin çevresinde yer alan imar yollarını, bin kamyona eşit dolgu çalışmasıyla açtı. Bölgedeki yağmur suyunun tahliyesi için de drenaj kanalı inşa ediliyor.

Kepez Belediyesi, mülkiyet sorunlarını çözdüğü yerleşim yerlerini, kalıcı hizmetlerle modern bir şehre dönüştürüyor. Şelale Mahallesi’nde, Koca Dere olarak bilinen bölgedeki plansız kent görüntüsü de tarih oluyor. Bölge, imar planındaki kullanımına göre yapılan hizmetlerle planlı şehre dönüştürülüyor.

Yeni yollar için bin kamyona eşit dolgu çalışması

Dönüşüm çalışması, dere havzasının çevresinde yer alan ve gecekondu işgalinden dolayı kapalı olan 7207, 7213, 7214, 7216 ile 7217 sokaklarda gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü, başka bir alandan arsa tapuları verilen 6’sı kısmi olmak üzere 14 gecekondunun yıkılmasından sonra yolların yapımını başlattı. Yaklaşık 30 gün süren çalışmanın ardından sokakların toprak işlerinin yapımı tamamlandı. Bin kamyona eşit 10 bin 400 metreküp dolgu malzemesiyle yol tabanı oluşturuldu. Bölgede 700 metre uzunluğunda yeni yol yapımı gerçekleştirildi.

Koca Dere’ye yağmur suyu drenaj kanalı

Yağmur suyu taşkınının önlenmesi için bölgede drenaj kanalı çalışması da başlatıldı. Koca Dere ile Musa Özkan Caddesi arasında 250 metre uzunluğunda kanal çalışması gerçekleştiriliyor. Kanala konulacak 1,5 metreye 1,5 metre boyutlarında betonarme menfez kutularla (Baks) yağmur suyu, Musa Özkan Caddesi’ndeki ana hatta tahliye edilecek. Habibler İlkokulu’nun yanındaki altyapı çalışması, güvenlik tedbirleri alınarak yapılıyor.

Kocagöz’den yatırımlara yerinde denetim

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, mahalleyi ziyaret ederek yol ve kanal yapımı çalışmalarını inceledi. Şelale Mahalle Muhtarı Durmuş Bilgin ile çalışma alanını gezen Başkan Mesut Kocagöz, bürokratlarından bilgi aldı.

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Kocagöz, 1000 kamyona eşit 10 bin 400 metreküp dolgu çalışmasıyla Koca Dere bölgesindeki imar yollarını açtıklarını söyledi.

“Vatandaşımızın taleplerini karşıladık”

Bölge sakinlerinin yol talebini karşıladıklarını, su taşkını sorununun çözümü için de çalışma başlattıklarını aktaran Kocagöz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dere yatağının suyunun tahliyesi için yağmur suyu drenaj kanalının yapımını başlattık. Dere yatağı ile Musa Özkan Caddesi arasında 250 metre uzunluğunda kanal inşa ediyoruz. Kanala yerleştireceğimiz 1,5 metreye 1,5 metre boyutlarında betonarme menfez kutularla (baks) yağmur sularını, Musa Özkan Caddesi’ndeki ana hatta tahliye edeceğiz. Bu çalışma ile bölgede yaşanan su taşkınlarını büyük ölçüde önlemiş olacağız. Bölgede yer alan okul binasında su taşkını riski yaşanmaması için de gerekli önlemleri alacağız. Gereken neyse yapacağız. İlçemizdeki yağmur suyu drenaj kanallarının yapımında bize destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğümüze de teşekkür ederim.”

“Yeşil alanlarını da yapacağız”

Kocagöz, yağmur suyu drenaj çalışmasının bağlantısını kısa sürede tamamlayacaklarının, açılan yolların sathi asfaltını da en kısa sürede yapacaklarını kaydetti. Bölgenin sosyal tesis ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Kocagöz, yatırım planlaması çerçevesinde Koca Dere’nin çevresindeki yeşil alanları da yapacaklarını sözlerine ekledi.

"Yeni yollar planlı şehirleşmeyi sağlayacak"

Yeni yolların inşasıyla, bölgedeki imar planında yer alan yeşil alanlar ile açık otoparkın yapımının önü açılırken; telekomünikasyon, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı da daha sağlıklı hale getirilmiş olacak.

Beş sokağın ulaşıma açılması, aynı zamanda konut parsellerindeki gecekonduların yerine planlı yapıların inşa edilmesini de sağlayacak.