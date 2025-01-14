Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Polat, “Ligden düşmek aklımızın ucundan bile geçmiyor” dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden bOdrum FK’da Asbaşkan Selahattin Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltıda Bodrum’un basın mensuplarıyla buluştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Asbaşkan Selahattin Polat, Bodrum FK’nın sezonun ilk yarısında hakem hataları nedeniyle büyük puan kayıpları yaşadığını vurgulayarak, “Bodrum FK, bu tarz haksızlıkları kabul edecek bir takım değildir. Biz sahada mücadele ederiz, ancak Türkiye futbolunda yaşanan klasik hakem hataları bizi de vurdu. Ligin ikinci yarısında bu hataların tekrarlanmayacağını umuyoruz” dedi.

“Ligden düşmek aklımızın ucundan geçmiyor”

Teknik direktör Volkan Demirel ile transfer dönemine ilişkin görüşmeler yaptıklarını belirten Polat, “Hocamız orta saha ve forvet bölgelerinde eksiklerimiz olduğunu söylüyor. Bu transfer döneminde açıklarımızı kapatacağız. Taraftarlarımız, ikinci devrede sahada bambaşka bir Bodrum FK izleyecek. Bizim için ligde kalmak kesin bir hedef, ligden düşmek aklımızın ucundan bile geçmiyor” ifadelerini kullandı.