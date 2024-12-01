Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Erzurum’un yeni defterdarı oldu.

Yaklaşık olarak 4 yıldır Erzurum’da Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve kurumu ülke genelinde tahsilat oranında zirveye taşıyan Selahattin Atabek, yerinde kaldı. Ancak bu defa Vergi Dairesi Başkanı olarak değil, Defterdar olarak. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Vergi Dairesi başkanlığı kapatılıp yerine Defterdarlık olarak hizmet veren kuruma atama yapıldı, bu göreve yine Atabek getirildi. Mevcut Defterdar Mehmet Atabek’in Muş Defterdarı olması sebebiyle boşalan bu göreve getirilen Selahattin Atabek, yeni düzenleme ile Erzurum’un da ilk defterdarı oldu.

Yeni bir döneme girildiğini söyleyen Defterdar Atabek, ‘’Erzurum’u geldiğim günden beri sevdim ve bugün başka bir unvan altında görev yapacak olmaktan son derece mutluyum’’ dedi.