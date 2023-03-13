Karşıyaka, hafta sonu oynanan Karaköprü Belediyespor yenilgisiyle birlikte bu sezon ilk kez puan tablosunda play-off hattının dışında kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona Erman Güraçar yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başladı. Ligin başında istenilen sonuçlar alınsa da daha sonra Ağrı 1970 ve 52 Orduspor FK karşılaşmalarında arka arkaya puan kaybı yaşanınca yeşil-kırmızılı yönetim, Güraçar’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktörsüz kalan Kaf-Kaf, kısa bir süre içinde takımın başına tecrübeli teknik adam Selahaddin Dinçel’i getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı da bir türlü istenilen sonuçları alamadı ve yeşil-kırmızılılar ilk kez puan tablosunda play-off hattının dışında kaldı. Dinçel, bu sezon yeşil-kırmızılıların başında 9 maça çıkarken, bu süreçte 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Böylece alınabilecek 27 puandan sadece 13’ü elde edilebildi.

Bu sonuçlarla birlikte Karşıyaka, puan tablosunda play-off hattının dışına yedinci sıraya geriledi.