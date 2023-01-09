Gebze ilçesinde sel ve su baskınlarının önüne geçmek için İnönü Mahallesi’nde U kanal ve menfez yapılacak.

Gebze ilçesinde sel ve su baskınlarının önüne geçmek için İnönü Mahallesi’nde U kanal ve menfez yapılacak.

Gebze Araç Muayene İstasyonu’nun karşısında bulunan 1968 sokakta inşa edilecek proje, Gaziler Dağı havzasında biriken yağmur sularının deşarj işlemini yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 520 metre U kanal ve 80 metre menfez imalatında 130 ton demir donatı ve bin 200 metreküp beton kullanacak. Ekipler, iş çerçevesinde bin 100 metre yaya korkuluğu imalatı da yapacak. Proje sahasında perde kalıp çalışması devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yollar, sel gibi afetlere karşı korunacağı gibi can ve mal kayıplarının da önüne geçilmesi hedeflenecek.