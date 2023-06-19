Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile 5 Haziran ve 13 Haziran’da meydana gelen sel felaketlerinde 172 mahallede yolarda heyelana bağlı oluşan olumsuzluklar büyük oranda giderildi.

Samsun’da etkili şiddetli sağanak yağmur 5 Haziran ve 13 Haziran’da sel felaketlerine neden olurken Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden zarar gören bölgelerde çalışma yürüttü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda yapılan sel uyarıları üzerine önceden gerekli tedbirlerini alan ve tüm ekiplerini hazır halde tutan Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olaylara anında müdahale etti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolları hızla ulaşıma açtı.

Bir yandan tahribat meydana gelen yollar onarılarak yenilendi. 199 personel, 18 greyder, 20 traktör kepçe, 2 mini yükleyici, 6 lastikli ekskavatör, 7 paletli ekskavatör, 10 loder, 6 toprak silindiri, olmak üzere toplam 69 adet iş makinesi, 55 adet kamyon 25 adet pick up araç sahada aktif olarak yer aldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği halinde yapılan çalışmalar sonucunda selin yaraları hızla sarıldı. Hasar gören yolarda çalışmaların yüzde 80’i tamamlanırken bazı bölgelerde ise yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor.

“Selin izlerini tek tek siliyoruz”

Sel nedeniyle sorun yaşanan bölgelerde ekiplerin gerekli çalışmaları hızla yaptıklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sel ve heyelan nedeniyle hasar meydana gelen yollarımızda ekiplerimiz tarafından çok yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Hızlı ve etkili müdahale ile yollarımızı hızla ulaşıma açıp gerekli çalışmaları tamamladık. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her noktada sel afetinin izlerini tek tek siliyoruz. Yollarla ilgili çalışmalarımız yüzde 80 oranında tamamlandı. Devam eden yerlerde ise yoğun bir çalışma devam ediyor” dedi.

Çalışmaların devam ettiği noktalardan biri olan Ayvacık ilçesinde Yeşilçam, Yeşildere ve Ortaköy Mahallerinde ekiplerin gayretli çalışması ise sürüyor. Heyelan nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları hızla gidermeye çalıştıklarını dile getiren Yol Bakım Onarım ve Dairesi Başkanlığı Ayvacık Şube Şefi Ahmet Yavuz Ödemiş ise “Ayvacık’ta şu an selle ilgili çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yeşilçam, Yeşildere ve Ortaköy Mahallerimizde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Sel kaynaklı hasar alan, heyelan gerçekleşen tüm mahallelerimize ekiplerimizle birlikte anında ve hızlı bir şekilde müdahale bulunduk” diye konuştu.

Yeşilçam Mahallesi sakinlerinden Nevzat Teker ise ekiplerin heyelan sonrasında hızla bölgeye ulaştıklarını söyleyerek, “Ekipler hızla buraya geldi ve yolumuzda çalışma yapmaya başladı. Tüm ekipler sahada yolu açmak için uğraştılar. Büyükşehir belediyemize çok teşekkür ediyoruz hızla yanımızda oldular” şeklinde konuştu. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeli Ferhat Atar, "Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte selin ve heyelanların oluşturmuş olduğu tahribatın izlerini silmek için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Selin izlerinin hızla silindiği bir diğer nokta ise İlkadım ilçesi Kıran Mahallesindeki Vatan Caddesi oldu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler burada da çalışma gerçekleştirerek, vatandaşların ulaşımla ilgili olumsuzluk yaşamasının önüne geçti. Yolun okullar bölgesinde bulunması nedeniyle caddedeki trafiğin hareketli olduğunu belirten Turgay Tirgil isimli vatandaş, şunları söyledi:

“Selin yaşandığı ilk anlardan itibaren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler buraya geldi. Mağduriyet yaşanmaması için canla başla çalıştıklarını gördüm. Yolun tahribatının giderilmesi için yoğun gayret içindeler. Hepsine teşekkür ediyoruz."