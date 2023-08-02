Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda ’TAMP Bayburt Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Sel-Taşkın’ temalı masabaşı tatbikatı Vali Yardımcısı Göksel Yüksel başkanlığında, koordinasyon kurulu üyelerinin ve ana çözüm ortaklarının katılımı ile gerçekleşti.

112 çağrı merkezi GAMER toplantı salonunda başlayan masabaşı tatbikatında Vali yardımcısı Göksel Yüksel, TAMP-Bayburt yerel Düzey Afet Çalışma Gruplarının afetlere müdahale kapasitelerini test amacıyla bu tatbikatın gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye’nin zaman zaman çeşitli afetlerle karşı karşıya kaldığını ve afetlerin etkilerini azaltmak için bütün paydaş kurumların hazırlıklarının tam olmasına vurgu yaptı.

AFAD İl Müdürü Adil Arslan’ın kısa bir sunum yapmasından sonra ana çözüm ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen Sel-Taşkın Masabaşı Tatbikatının uygulamasına geçildi. Sırasıyla ana çözüm ortakları temsilcilerine söz verilerek yaptıkları çalışmalar anlatıldı.

Düzenlenen tatbikata Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri, ana çözüm ortakları il müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.