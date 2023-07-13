DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyünde meydana gelen sel afetinde selin yuttuğu yollarda incelemeler yapıldı.

Hafta sonu Düzce’de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Yığılca ilçesinde metrekareye 260 kilogram yağış düştü. Kırık köyünde de sel suları köyün içinden geçti. Köy merkezindeki yolları yutan sel ağır hasar bıraktı. Suların çekilmesiyle birlikte Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgeye giderek alanda incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen’den yol hakkında bilgiler alan Vali Atay, köy yolunun kısa süre içerisinde yeniden tamamlanması için yetkililere talimat verdi.