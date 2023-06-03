Eskişehir’de etkili olan sel felaketinde, tarihi Yazılıkaya’ya giden ve yaklaşık 1 yıl önce yapılan yol kullanılamaz hale geldi.

Dün akşam saatlerine doğru Seyitgazi İlçesi’ne bağlı birçok mahallede etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Bölgede bulunan derelerin taşmasıyla birlikte ilçede bulunan birkaç mahalle birden sel sularına teslim oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan ve tarihi Yazılıkaya’ya giden binlerce kişinin kullandığı yol, sel suları nedeniyle ortadan kırıldı.

Seyitgazi İlçesi’nden Yazılıkaya’nın bulunduğu Han İlçesi’ne geçiş güzergahında bulunan ve trafiği tehlikeye sokan yolda belediye personelleri tarafından çalışma başlatıldı. Yolun kırılan kısmı iş makineleriyle sökülürken, yol trafiğe kapatıldı.