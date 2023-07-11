Düzce’de Melen çayının taşması sebebiyle meydana gelen selin boyutu, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Asfaltı söken sel suları bir aracı da yuttu.

Düzce‘de hafta sonu etkili olan sağanak yağış bir çok derenin taşmasına sebep oldu. Melen çayının taşması ile birlikte küçük sanayi sitesinde bulunan alt geçit sular altında kaldı. Asfaltı söken sel suları bir araca da yuttu. Düzce‘de sağanak yağışın etkili olduğunu ve bir çok bölgede su taşkınların meydana geldiğini belirten Hakan Arslan, “Cumartesi ve pazar günleri Düzce‘de çok etkili bir sağanak yağış oldu. Dereden taşan sular burada asfaltı yerinden kaldırıp köprünün altına kadar almış. Asfaltı yerinden sökmüş. Köprünün altında da bir araç var. Sular çekilince neler çıkacak belli değil” ifadelerini kullandı.