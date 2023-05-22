Karabük’te etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel taşkınlıkları sonucu zarar gören alanlar ve yollar belirlenerek çalışmalara başlanıldı.

Karabük’ün merkez, Ovacık, Eskipazar ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Ovacık’ta Boyalı, Güneysaz, Şamlar, Kışla, Dudaş, Sülük, Beydini, Ganibeyler, Eskipazar’da Tamışlar ve Köyceğiz ile merkez ilçede Kamış ve Ortaca köyleri selden etkilendi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Ovacık İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, Ovacık İlçe Teknik Sorumlusu Deniz Demiralp ile DSİ Bölge Müdürü Yasin Devrim sel afetinden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Kelleci, zarar gören bölgelerde çalışmaların hızla başladığını ve kısa sürede tamamlanacağını belirti.