DÜZCE(İHA) – Yaşanan sel sonrası kum ve çamur olun Samandere Şelalesi tabiat anıtı yol ve seyir terasları temizlendi.

Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan sel felaketinde doğal güzelliklerin bulunduğu tabiat alanlarının yürüyüş ve teraslar da kum ve çamurla kaplandı. Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanında yürüyüş yollarına ve seyir teraslarına biriken kum çakıl gibi malzemeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü personellerince yıkanarak temizlendi. Şelale ziyaretçilerin hizmetine açılırken Beyköy Beldesi Uğur Köyü mevkiinden ve Kaynaşli ilçesi Çakırsayvan Köyü mevkiinden giden ulaşım yollarının da açık olduğu bildirildi.